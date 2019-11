Bolsonaro homenageia Gugu e fala em democracia em cerimônia militar

Rio – O presidente da República, Jair Bolsonaro, reforçou seu compromisso com o povo e a democracia ao lembrar de sua formação militar paraquedista em discurso na manhã deste sábado (23), durante cerimônia na Vila Militar, zona oeste do Rio.

“Hoje, acima de tudo estão a nossa democracia, a nossa liberdade e o nosso compromisso com o povo brasileiro”, declarou Bolsonaro. “Sempre saltamos da rampa do avião, e agora nós subimos, pela democracia e pela vontade popular, a rampa do Planalto Central”, discursou o presidente para uma plateia de formandos paraquedistas e suas famílias.

O presidente participa da celebração do 74º aniversário de criação da Brigada de Infantaria Paraquedista e solenidade do Jubileu de Ouro e de Prata da Brigada de Infantaria Paraquedista.

Estiveram presentes acompanhando Bolsonaro o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e três ministros generais: o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos.

Homenagem a Gugu Liberato

Bolsonaro abriu seu discurso na solenidade com uma homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu ontem aos 60 anos após um acidente. Gugu estava internado desde quarta-feira, 20, após sofrer um acidente em casa, em Orlando, nos Estados Unidos.

“Por décadas, deixou sua marca em todo o Brasil, sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolha sua alma e conforte sua família, amigos e fãs”, disse Bolsonaro, que pediu à tropa o toque de silêncio em memória a Gugu Liberato.

O presidente encerrou sua fala mencionando mais uma vez a partida final do campeonato de futebol Copa Libertadores da América, que será disputada por Flamengo e River Plate, em Lima, no Peru.

“Hoje todos nós somos Flamengo”, encerrou o presidente. Bolsonaro volta a Brasília logo após o evento, num voo marcado para 12h20, segundo a agenda presidencial.