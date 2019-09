Bolsonaro fica em mesmo hotel de Trump, mas líderes não se encontraram

O presidente Jair Bolsonaro não se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo depois que chegou a Nova York, nesta segunda-feira (23), embora os chefes de Estado dos dois países tenham ficado no mesmo hotel, Intercontinental Barclay, por cerca de duas horas.

Bolsonaro ingressou no estabelecimento por volta das 16h40, e Trump deixou o local perto das 18h40. O presidente americano reuniu-se com os líderes da Coreia do Sul e do Egito.

“O presidente Bolsonaro provavelmente poderá ser recebido pelo presidente Trump na terça”, comentou um assessor do brasileiro. Outro auxiliar destacou que o chefe de Estado do Brasil cancelou algumas reuniões bilaterais que teria em Nova York a fim de não aparentar que privilegiou em sua agenda certas autoridades de países em detrimento de outras.

“O presidente Trump ofereceu ao presidente Bolsonaro algumas alternativas de horários para reuniões que estão sendo avaliadas”, apontou a fonte.

Durante o voo de Brasília para Nova York, Bolsonaro sentiu dores na região da cirurgia realizada no dia 8 de setembro que o levaram a ter que descansar no quarto reservado do avião. Ele foi examinado pelo seu médico e seu quadro é normal.

Bolsonaro ficou no hotel nesta segunda-feira com um grupo pequeno de ministros com quem revisou seu discurso que fará amanhã cedo na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas. “O presidente será direto e passará a mensagem que acredita serem as mais adequadas, que inclusive tem seu estilo”, comentou uma fonte, sem dar detalhes sobre os temas que serão abordados no pronunciamento.