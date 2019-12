Bolsonaro faz dois jogos na Mega-Sena da virada e um dos números é 13

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro foi no fim da manhã desta quinta-feira à lotérica para fazer dois jogos da Mega-Sena da Virada, que vai sortear R$ 300 milhões no dia 31, na terça-feira que vem.

Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, ele apareceu com três dezenas anotadas na mão. Segundo ele, foi uma sugestão de uma senhora que estava na portaria: 13, 24 e 25. O presidente fez questão de dizer que o 13 não era por causa do PT.

Antes de ir à lotérica no Cruzeiro Velho, região mais popular de Brasília, Bolsonaro passou rapidamente no Palácio do Planalto. Enquanto fazia os jogos, cercado de seguranças, ele cumprimentou funcionários e apoiadores. Pouco depois, o comandante do Exército, Edson Pujol, chegou ao local.

Na sequência, o presidente foi ao Clube do Exército, no Setor Militar Urbano. Apesar de interagir com os jornalistas, ele se recusou a responder perguntas sobre o pacote anticrime, sancionado parcialmente na noite de terça-feira.