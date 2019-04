São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro fará uma reunião sobre a situação na Venezuela, onde o líder da oposição, Juan Guaidó, disse ter obtido apoio de militares para depor o presidente Nicolás Maduro, enquanto confrontos aconteciam perto de uma base aérea onde Guaidó estava.

De acordo com o vice-presidente, Hamilton Mourão, participarão da reunião com Bolsonaro o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, além do vice-presidente.