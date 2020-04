Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro fará na noite desta quarta-feira mais um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para tratar da epidemia de coronavírus, confirmou à Reuters o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

Esse será o quinto pronunciamento de Bolsonaro sobre o assunto desde o dia 6 de março. Uma semana antes, em 26 de fevereiro, o país havia registrado o primeiro caso conhecido de coronavírus.

O último pronunciamento, na semana passada, gravado sob a influência de seus ministros mais próximos, mostrou um tom moderado, em que não pediu o fim do isolamento, admitiu que a epidemia era “o maior desafio da nossa geração” e agradeceu a união dos três Poderes, governadores e prefeitos em torno do combate à epidemia.

A mudança foi recebida com alívio por seus auxiliares mais próximos, depois que no pronunciamento anterior Bolsonaro criticara os governadores, pedira o fim do isolamento e chamara a epidemia de “gripezinha” em rede nacional.

Poucos dias depois, no entanto, em entrevistas, o presidente voltou ao tom belicoso anterior, retomou a defesa do fim do isolamento horizontal, criticou governadores e ainda voltou suas baterias contra seu próprio ministro da Saúde, Henrique Mandetta.

Nestes últimos dias, Bolsonaro ameaçou Mandetta de demissão seguidas vezes em público e reclamou do ministro ter “virado estrela” e não ter seguido suas orientações sobre isolamento e o uso generalizado do medicamento cloroquina.

No entanto, de acordo com uma fonte, o presidente abriu uma “trégua, mesmo que temporária”, com o ministro, e nesta quarta-feira tiveram um encontro “tranquilo”.