Bolsonaro fala em “calúnia”

Após a publicação de reportagem do jornal Folha de S. Paulo que mostra o patrimônio imobiliário aperentemente incompatível com seus ganhos, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSC-RJ) publicou uma resposta na tarde deste domingo em seus perfis em redes sociais. Em blog, Bolsonaro mostra foto de uma casa simples em Angra dos Reis (RJ). A postagem ainda afirma que “com Jair Bolsonaro apresentando-se como ameaça concreta, e cada dia mais forte, ao plano de poder do PT, neste ano, intensificaram-se os ataques à sua família, com mentiras, calúnias e toda aquela baixaria que sempre os caracterizaram”. O deputado, porém, não explicou como acumulou patrimônio de 15 milhões de reais em imóveis com salários de deputados.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Limite da arte é tema de redação da Fuvest

Há limites para a arte? Os candidatos classificados para a segunda fase da Fuvest tiveram de abordar esse tema na redação, aplicada neste domingo, 7. Mais de 21.700 pessoas estavam classificadas para prestar o exame que dá acesso à Universidade de São Paulo. Segundo estudantes, o enunciado da redação trazia três textos sobre casos recentes envolvendo críticas a exposições de arte. A prova citava a exposição “Queer Museu”, fechada no ano passado pelo Santander Cultural de Porto Alegre após críticas, a instalação “Bandeira Branca”, de Nuno Ramos, que manteve urubus presos em gaiolas, e as obras do inglês Marc Quinn, que utilizou o próprio sangue em alguns de seus trabalhos.

Falta de chuva pode elevar em 10% conta de luz

A falta de chuvas de 2017 vai pesar no bolso dos consumidores em 2018. Após um ano com um volume de afluências abaixo da média, que levou a um elevado consumo de energia a partir de usinas térmicas, mais caras, a tarifa de luz deve subir em um ritmo maior neste ano. E isso mesmo considerando que o atual período chuvoso, iniciado em novembro, tem se mostrado mais favorável. As projeções variam, mas os reajustes das tarifas de energia devem superar os 10%, em média. Uma parcela significativa desse reajuste vem do aumento do custo da energia, pressionado pelo déficit hidrológico (GSF), estimam especialistas.

Líder de facção em Goiás é detido no Rio

Policiais civis prenderam na manhã deste domingo Stephan de Souza Vieira, o “BH”, de 34 anos, considerado o principal chefe da facção Comando Vermelho atuando no Estado de Goiás. A prisão ocorreu em um apartamento de luxo no bairro Vila Nova, no município de Cabo Frio, na região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, em uma operação conjunta da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio, com suporte da Polícia Civil de Goiás. O criminoso estava foragido desde novembro do ano passado, quando escapou do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Autoridades atribuem a ele a responsabilidade pela série de rebeliões ocorridas na unidade prisional de onde fugiu.

A noite do preto no Globo de Ouro

A 75ª edição do Globo de Ouro viu seus prêmios bem distribuídos. Em cinema, até o final, não era possível apontar quem levaria a categoria principal de drama. Considerado favorito, A Forma da Água perdeu para Três Anúncios de um Crime, que conquistou quatro troféus — o longa está previsto para chegar ao Brasil em 8 de fevereiro. Outra produção que se destacou foi Lady Bird, marcado para estrear por aqui em 15 de fevereiro, que conquistou a categoria de melhor filme cômico e atriz em filme de comédia para Saorsie Ronan. Nas categoria de televisão, as escolhas seguiram as do último Emmy, em setembro, com destaque para The Handmaid’s Tale e Big Little Lies. A noite ainda teve um contundente discurso da apresentadora Oprah Winfrey contra assédio e racismo, piadas com o produtor Harvey Weinstein e o ator Kevin Spacey, envolvidos em acusações de assédio em 2017, e uma grande fatia das atrizes vestindo preto, em protesto em protesto contra o assédio.

Coutinho no Barcelona

O meia brasileiro Philippe Coutinho se apresenta oficialmente nesta segunda-feira a seu novo clube, o Barcelona. Os espanhóis pagaram 160 milhões de euros (633 milhões de reais) para tirar o jogador do inglês Liverpool, fazendo desta a segunda contratação mais cara da história do futebol, atrás apenas da ida de Neymar do Barcelona ao Paris Saint Germain, em 2017, por 222 milhões de euros (862 milhões de reais). Coutinho e Neymar são titulares da seleção brasileira que vai tentar a o hexacampeonato mundial na Copa da Rússia, em junho.