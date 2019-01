Bolsonaro fala em Brasil sem ideologia, mas foca agenda em conservadores

Davos – Prometendo apresentar um Brasil “sem amarras ideológicas”, o presidente Jair Bolsonaro concentrará sua agenda bilateral em Davos em encontros exclusivamente com governos conservadores, nacionalistas e que fazem parte de um movimento que contesta o que chamam de “globalismo”.

A agenda do brasileiro inclui encontros com Polônia, República Tcheca, Japão, Itália e Suíça, todos comandados por governos com forte características de questionamento do atual sistema e pautado em assuntos que tocam em temas como soberania e rejeição às instituições internacionais.

Na quarta-feira, 23, Bolsonaro vai se reuniu com o governo da Itália, com um forte discurso anti-imigração.

O caso de Cesare Battisti deve estar na pauta e fontes em Roma confirmaram ao jornal O Estado de S. Paulo que os italianos querem abrir um “novo capítulo” na relação bilateral, como resposta ao gesto brasileiro. Bolsonaro estará com o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, que, no dia da prisão de Battisti, telefonou para negociar com o brasileiro uma deportação direta do condenado, sem passar pelo Brasil.

O presidente brasileiro também tem um encontro fechado com o primeiro-ministro do Japão, Shiunzu Abe, eleito com uma plataforma nacionalista.

Bolsonaro ainda se reunirá com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, alvo de polêmicas por ser acusado de violar a constituição de seu país para escolher seus próprios juízes da Suprema Corte. Ele também manobrou para assinar uma lei em que passaria a ser ilegal acusar a “nação polonesa” por cumplicidade no Holocausto.

A agenda incluiu uma reunião com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babis. Ele é um forte crítico da abertura de fronteiras para imigrantes e insiste que é contra o euro.

Outro encontro bilateral de Bolsonaro no dia 23 será com o presidente da Suíça, Ueli Maurer, que lidera o partido de direita no país alpino. Maurer é do Partido do Povo Suíço que, há poucos anos, criou uma polêmica internacional ao fazer uma publicidade sugerindo que as ovelhas brancas chutassem para fora da Suíça as ovelhas negras.

O encontro tem sido alvo de debates, já que partidos políticos de centro e esquerda querem garantias de que Maurer também tratará de temas como meio ambiente, democracia e direitos humanos com Bolsonaro.

Contraste

A agenda se contrasta com a promessa do tom do discurso oficial, em que Bolsonaro supostamente vai falar nesta terça-feira ao meio dia do horário brasileiro que o País está disposto a fazer negócios com “todos os países do mundo”. Antes de chegar a Davos, Bolsonaro insistiu nas redes sociais que anunciaria que o “Brasil mudou” e que estaria livre das “amarras ideológicas”.

Na manhã desta terça, saindo pela garagem de seu hotel em Davos, Bolsonaro fez um rápido passeio pela cidade suíça. Ele saiu com um carro em que também levava seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. O passeio não estava na agenda e não foi anunciado pela sua assessoria.