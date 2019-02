Bolsonaro está em excelentes condições clínico-cirúrgicas, diz boletim

Brasília – Após passar por exames médicos em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro está em “excelentes condições clínico-cirúrgicas”, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Esta é a primeira avaliação de Bolsonaro após receber alta hospitalar, há cerca de duas semanas.

Segundo os médicos, ele foi liberado para direta geral e a próxima reavaliação ocorrerá no final de março.

“O excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação médica multiprofissional, na manhã desta quarta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente encontra-se há duas semanas da alta hospitalar em excelentes condições clínico/cirúrgicas, tendo sido liberado para dieta geral e programada reavaliação em 30 dias”, diz o boletim.

O presidente viajou de Brasília a São Paulo pela manhã fazer exames pós-operatórios e consulta médica. Ele deixou o hospital por volta das 14h30. Bolsonaro tem compromisso na capital federal às 17 horas – uma reunião do Conselho Nacional de Defesa.

O cirurgião Antonio Macedo, chefe da equipe médica do hospital, falou rapidamente com jornalistas e disse que o presidente está “ótimo e excelente” e pode seguir com suas atividades normalmente. O médico não informou a quais exames o presidente foi submetido.