Bolsonaro está bem humorado e fez caminhada sozinho, diz Planalto

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro está bem humorado e conversando na manhã desta terça-feira (12), de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Hoje cedo, ele deu sete voltas de 40 metros cada em uma caminhada por um corredor do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele não usou andador nem teve ajuda de enfermeiros.

A previsão é que, no almoço, o presidente tome sopa, coma um prato de macarrão leve à bolonhesa e uma fruta cozida.

As informações foram transmitidas por assessores do Planalto a jornalistas na sala de imprensa do Einstein, logo na entrada do hospital paulistano.

De forma pouco usual, eles desceram do 5º andar, onde o presidente está internado, e conversaram com os profissionais. Nos últimos dias, a maior parte do contato ocorria via WhatsApp.

Questionados sobre a possibilidade de alta do presidente, que nesta segunda-feira foi encaminhado ao apartamento, os assessores disseram apenas que o assunto “segue em avaliação”.