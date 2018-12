Bolsonaro e Witzel prometem novas escolas militares no Rio de Janeiro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e o governador eleito do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), prometeram hoje (17) a criação de novas escolas militares no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro e Witzel participaram da cerimônia de inauguração do III Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias.

Bolsonaro elogiou as escolas da Polícia Militar que já existem em Goiás e no Amazonas e disse que esse é um modelo a ser replicado. “Com toda certeza, com o nosso querido governador chegando agora, com apoio do governo federal, esse modelo será estendido para vários outros municípios do estado do Rio de Janeiro”.

A escola foi batizada com o nome do pai de Bolsonaro, Percy Geraldo Bolsonaro, por iniciativa do deputado estadual Rosenveg Reis. A criação da unidade de ensino foi proposta pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro, que toma posse no Senado no ano que vem.

À frente da direção estará uma coronel da Polícia Militar. O colégio atenderá a alunos do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental, sendo preferencialmente filhos de policiais militares e bombeiros.

O governador eleito anunciou que será lançada em Angra dos Reis, no sul fluminense, a primeira escola militar naval do estado do Rio de Janeiro. Witzel também disse que serão inauguradas mais escolas da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros no primeiro ano de seu governo.

“Vamos dar continuidade, não tenham dúvidas. É a semente do bem que está sendo plantada no estado do Rio de Janeiro”.

No Colégio Percy Bolsonaro, a prefeitura será responsável pela contratação dos professores, que se dará por meio de contratos temporários assinados após um processo seletivo. Os critérios para o preenchimento das vagas serão definidos pela Polícia Militar. O acordo entre a PM e a prefeitura vai durar 20 anos.

Bolsonaro estava acompanhado do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), do deputado federal eleito Hélio Barbosa Lopes (PSL) e de outros políticos locais. O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Luis Claudio Laviano, e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB) também participaram do lançamento.