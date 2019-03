Bolsonaro e Trump: comércio e Venezuela na pauta

Depois de tecer elogios nos dois últimos meses a Donald Trump, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, vai se reunir, nesta terça-feira, com seu par americano, em Washington. A primeira reunião bilateral dos chefes de Estado, que terá a Casa Branca como cenário, deverá ficar marcada pela tentativa de alinhar medidas e estabelecer parcerias entre os dois países, além de debater questões regionais como a situação da Venezuela.

Os Estados Unidos e o Brasil não reconhecem o novo mandato de Nicolás Maduro e veem o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. “Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. Aquele povo tem de ser libertado e acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado”, afirmou Bolsonaro, neste segunda-feira, 18, em um evento na Câmara de Comércio.

Outro ponto que pode estar na agenda de discussões é a guerra comercial travada por Estados Unidos e China. Paulo Guedes, ministro da Economia, já deu o tom do posicionamento brasileiro nessa disputa: “não haverá redução comercial com a China”, afirmou durante discurso em Washington. Para além disso, devem tratar de oportunidades de cooperação em defesa e politicas comerciais pró-crescimento. Para isso, o governo brasileiro considera importante fazer um acordo para evitar a dupla tributação de produtos e serviços, que aumentam os custos finais. Além disso, a ideia, segundo o jornal Zero Hora, é fechar um acordo de cooperação para facilitar investimentos, dando mais segurança jurídica para os negócios bilaterais.

Também há interesse em abordar a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Até o momento, não se debateram acordos de livre comércio entre os dois países. Os Estados Unidos têm acordos desse tipo com 20 países, entre eles, dois sul-americanos: o Chile (acordo celebrado em 2004) e a Colômbia (acordo de 2012).