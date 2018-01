Bolsonaro é o presidenciável mais popular nas redes sociais

Um levantamento do instituto de pesquisa Mapa e da empresa de inteligência digital MrPredictions mostrou que os possíveis candidatos à presidência deste ano precisam investir muito em suas campanhas nas redes sociais. Em um país com mais de 144 milhões de eleitores, nenhum dos nomes mais cotados para concorrer ao posto no poder Executivo superaram a marca de sete milhões de seguidores. O que reúne mais pessoas em suas redes é o deputado Jair Bolsonaro, com 6,7 milhões de seguidores.

A boa notícia é que, este ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a propaganda eleitoral na internet, e agora os candidatos poderão exibir anúncios eleitorais, impulsionar publicações e consequentemente arrebanhar mais seguidores nas redes sociais. Abaixo, mais detalhes sobre o tamanho da comunidade online de cada político cotado para a presidência.