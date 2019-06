Bolsonaro e Moro chegam juntos a evento e sentam lado a lado

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chegaram juntos em evento da Marinha em Brasília, que começou por volta das 10h desta terça-feira, 11. Eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, quando tiveram o primeiro encontro depois do vazamento de suposto conteúdo de mensagens trocadas entre o então juiz federal e procuradores da Lava Jato.

De acordo com a assessoria de Moro, ambos foram de lancha até o local da cerimônia, que comemora o 154º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Também com agenda no Alvorada pela manhã, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, chegou junto de Bolsonaro e do ministro da Justiça.

No evento, Bolsonaro está sentado ao lado de Moro, acompanhado de seu vice, Hamilton Mourão, do outro lado. Também participam da cerimônia outros ministros de Estado, como o da Economia, Paulo Guedes. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também marca presença.