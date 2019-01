Bolsonaro na liderança; Haddad mantém escalada; Ciro cai mais, diz BTG/FSB

São Paulo – A semana começou com más notícias para os adversários de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Segundo levantamento BTG/FSB divulgado na madrugada desta segunda-feira (24), os dois se mantêm na liderança. Bolsonaro repetiu os 33% da semana passada, enquanto Haddad manteve a escalada: passou de 16% para 23%. Ciro Gomes (PDT) recuou de 14% para 10%, enquanto Geraldo Alckmin (PSDB) passou de 6% para 8%. Marina Silva (Rede) manteve os 5%.

7% disseram que não vão votam em ninguém, 2% votarão nulo ou branco, 4% não sabem.

A pesquisa do BTG é a que tem dado maior pontuação a Bolsonaro na comparação aos outros levantamentos como o Datafolha e o Ibope.

Entrevistas

2 mil eleitores com idade a partir de 16 anos foram entrevistados nos dias 22 e 23 de setembro de 2018, por telefone, pelo Instituto FSB Pesquisa, nas 27 Unidades da Federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.