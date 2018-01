Bolsonaro e filhos possuem pelo menos R$ 15 milhões em imóveis

São Paulo – O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e seus três filhos que também exercem mandatos políticos somam ao menos R$ 15 milhões em patrimônio imobiliário, aponta levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Nos últimos dez anos, o quarteto formado por Jair, Flávio (deputado estadual no Rio de Janeiro), Carlos (vereador no Rio) e Eduardo (deputado federal) apresentou uma “evolução patrimonial acelerada”, diz o jornal.

Até 2008, de acordo com levantamento, a família declarava cerca de R$ 1 milhão à Justiça Eleitoral, que incluía apenas 3 dos 13 imóveis atuais, que se encontram em áreas nobres do Rio, como Urca, Copacabana e Barra da Tijuca. Sozinho, o filho mais velho teria realizado transações relâmpago de 19 imóveis em 13 anos.

Ainda segundo o jornal, a casa onde Bolsonaro mora na capital fluminense, comprada entre 2008 e 2009 – “a preços bem mais baixos” aos estimados pela prefeitura da capital fluminense à época – pode ter tido indícios de lavagem de dinheiro de acordo com os critérios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda e do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis (Coefci).

Procurados pela reportagem do Jornal, os políticos não prestaram esclarecimento.

Quando entrou na política, em 1988, Bolsonaro declarou apenas um carro, uma moto e dois lotes com valor estimado de R$10 mil no interior do Rio. Atualmente, além dos imóveis, a família possui ainda aplicações financeiras que somam R$ 1,7 milhão, de acordo com as declarações à Justiça.