Recomendo que o presidente trabalhe mais e tuíte menos, diz Doria

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou insatisfação com o fato de não ter sido citado nas notícias de um investimento de R$ 1 bilhão da montadora Toyota em sua fábrica de Sorocaba, em São Paulo, anunciado na quinta-feira, dia 19.

O governador João Doria (PSDB), está no Japão, onde acompanhou o anúncio e, em resposta ao presidente, nesta sexta-feira, 20, disse que Bolsonaro confunde projetos e sugeriu ao presidente trabalhar mais e tuitar menos.

“Recomendo que o presidente trabalhe mais e tuíte menos”, disse Doria, como mostrou o site BR Político do portal Estadão. “Não quero entrar dentro da polêmica e nem estimular a polêmica. O que fazemos é trabalhar. É o que temos feito.”

É mais um capítulo dos atritos públicos entre os virtuais candidatos ao Planalto em 2022. Em “live” na quinta, Bolsonaro reclamou do anúncio sobre o investimento japonês. “Para variar, a notícia não tem meu nome”. Depois, foi ao Facebook dizer que a decisão da Toyota foi “graças ao programa de valorização dos biocombustíveis do governo federal, o Renovabio”. “Em São Paulo serão produzidos os veículos híbrido-flex (etanol/eletricidade)” completou.

Doria disse que Bolsonaro confunde os projetos e afirma que o investimento de R$ 1 bilhão não teve nenhuma participação de Bolsonaro e sua equipe de ministros.

“Continuo respeitando o presidente e entendendo que não é hora de eleição nem de confusão. É hora de união e de trazer bons resultados para o Brasil. Foi o que fizemos ao vir para o Japão dando sequência ao entendimento iniciado em abril com a Toyota para o anúncio de um novo investimento e um novo veículo, que nada tem a ver com o lançamento do Corolla híbrido-flex a que se referiu o presidente e que já foi lançado no Brasil”, disse o tucano.

O programa citado por Bolsonaro, Renovabio, foi lançado em 2018 ainda no governo de Michel Temer. De acordo com o governador de São Paulo, o lançamento do híbrido-flex teve participação do governo federal através do programa, mas a medida anunciada na quinta, não. “Ele misturou os canais. O canal utilizado para lançar o híbrido-flex de fato teve participação do governo federal, mas estamos falando de um novo investimento. É uma decisão estratégica da Toyota feito com o governo de São Paulo, nenhum envolvimento do governo federal”.

No anúncio feito pelo governo de São Paulo, na quinta, o modelo híbrido do Corolla é citado em referência a uma visita do presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang, em abril ao Palácio dos Bandeirantes.

“Em abril, Rafael Chang, presidente da Toyota no Brasil, visitou o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e afirmou que a companhia investirá R$ 1,6 bilhão na planta de Indaiatuba, para a fabricação a versão híbrida do Corolla, com motor elétrico e tecnologia flexfuel, considerado o mais limpo do mundo”, diz o informe.