Bolsonaro é criticado em protestos em defesa da Amazônia pelo mundo

Centenas de pessoas se manifestaram nesta sexta-feira em Londres, Barcelona, Amsterdã, Genebra e Dublin para pedir que salvem a Amazônia do fogo, respondendo a uma convocação mundial em prol dos “pulmões em chamas” do planeta.

As manifestações em defesa da Amazônia programadas para esta sexta-feira foram convocadas pelo “Extinction Rebellion”, grupo de desobediência civil criado no final de 2018 para lutar contra a falta de ação diante da mudança climática, e pelo “Fridays for Future”, o movimento da jovem sueca Greta Thunberg.

Aos gritos de “Salvem a Amazônia” e “Fora, Bolsonaro”, dezenas de pessoas se manifestaram diante da embaixada do Brasil em Londres.

“Parem com a destruição agora” e “Salvem nosso planeta” eram outras faixas exibidas pelos manifestantes, principalmente jovens, muitos acompanhados de seus filhos e de seus pets, em Londres.

“Vimos as imagens horríveis (da floresta em chamas) e queremos fazer algo em solidariedade para com o povo do Brasil. Também temos filhos e gostaríamos que crescessem num mundo que tem seus pulmões”, declarou à AFP Luisa Brown, professora de inglês de 36 anos.

“Estou muito preocupada com a mudança climática, mas especialmente pelo impacto do agronegócio”, afirmou Lucy Brown, de 41 anos, enquanto seus dois filhos, de 2 e 4 anos, corriam ao seu redor.

“É verdade que preferem hambúrguer a oxigênio?”, questiona o cartaz exibido por outro manifestante.

“É o Donald Trump brasileiro, tudo que interessa a ele é o lucro, o dinheiro”, protesta Graham Cox, de 57 anos, referindo-se a Bolsonaro.

1. Centenas de pessoas protestam em frente a embaixada brasileira em Londres contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 1 /20 Centenas de pessoas protestam em frente a embaixada brasileira em Londres contra os incêndios na Amazônia (WILLIAM SKEAPING/@EXTINCTIONR/Reuters) Centenas de pessoas protestam em frente a embaixada brasileira em Londres contra os incêndios na Amazônia

2. Centenas de pessoas protestam em frente a embaixada brasileira em Londres contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 2 /20 Centenas de pessoas protestam em frente a embaixada brasileira em Londres contra os incêndios na Amazônia (Toby Melville/Reuters) Centenas de pessoas protestam em frente a embaixada brasileira em Londres contra os incêndios na Amazônia

3. Indígenas; Incêndios na Amazônia; protesto em Londres zoom_out_map 3 /20 Indígenas da tribo Huni Kuin Kaxinawa protestam contra incêndios na Amazônia em frente a embaixada brasileira em Londres (Toby Melville/Reuters) Indígenas da tribo Huni Kuin Kaxinawa protestam contra incêndios na Amazônia em frente a embaixada brasileira em Londres

4. Protestos contra queimadas na Amazônia na capital do Chipre zoom_out_map 4 /20 Ativista ambiental protesta contra queimadas na Amazônia na capital do Chipre (Yiannis Kourtoglou/Reuters) Ativista ambiental protesta contra queimadas na Amazônia na capital do Chipre

5. Protesto contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia zoom_out_map 5 /20 Manifestante critica Bolsonaro durante protesto contra os incêndios da Amazônia em Bogotá, na Colômbia (Luisa Gonzalez/Reuters) Manifestante critica Bolsonaro durante protesto contra os incêndios da Amazônia em Bogotá, na Colômbia

6. Indígena protestando contra as queimadas na Amazônia na Colômbia zoom_out_map 6 /20 Indígena protestando contra as queimadas e o desmatamento da Amazônia em Bogotá, na Colômbia (Luisa Gonzalez/Reuters) Indígena protestando contra as queimadas e o desmatamento da Amazônia em Bogotá, na Colômbia

7. Ativistas ambientais protestam em Paris contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 7 /20 Ativistas ambientais protestam em Paris contra os incêndios na Amazônia (Charles Platiau/Reuters) Ativistas ambientais protestam em Paris contra os incêndios na Amazônia

8. Ativistas ambientais protestam em Paris contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 8 /20 Ativistas ambientais protestam em Paris contra os incêndios na Amazônia (Charles Platiau/Reuters) Ativistas ambientais protestam em Paris contra os incêndios na Amazônia

9. Protesto em Bogotá contra incêndios na Amazônia critica Bolsonaro zoom_out_map 9 /20 Manifestantes criticam o presidente Jair Bolsonaro durante protesto contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia (Luisa Gonzalez/Reuters) Manifestantes criticam o presidente Jair Bolsonaro durante protesto contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia

10. Indígenas protestam contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia zoom_out_map 10 /20 Indígenas protestam contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia (Luisa Gonzalez/Reuters) Indígenas protestam contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia

11. Manifestantes protestam contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia zoom_out_map 11 /20 Manifestantes protestam contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia (Luisa Gonzalez/Reuters) Manifestantes protestam contra incêndios na Amazônia em Bogotá, Colômbia

12. Manifestantes protestam em Miami contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 12 /20 Manifestantes protestam em Miami contra os incêndios na Amazônia (Joe Raedle/Getty Images) Manifestantes protestam em Miami contra os incêndios na Amazônia

13. Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 13 /20 Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia (Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia

14. Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 14 /20 Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia (Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia

15. Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia zoom_out_map 15 /20 Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia e criticam Bolsonaro (Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) Manifestantes protestam em Bogotá contra os incêndios na Amazônia e criticam Bolsonaro

16. Manifestantes protestam em Amsterdam contra queimadas na Amazônia zoom_out_map 16 /20 Manifestantes protestam em Amsterdam contra queimadas na Amazônia (Romy Arroyo Fernandez/Getty Images) Manifestantes protestam em Amsterdam contra queimadas na Amazônia

17. Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia zoom_out_map 17 /20 Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia (Beata Zawrzel/Getty Images) Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia

18. Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia zoom_out_map 18 /20 Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia (Beata Zawrzel/Getty Images) Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia

19. Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia zoom_out_map 19 /20 Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia (Beata Zawrzel/Getty Images) Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia

20. Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia zoom_out_map 20/20 Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia (Beata Zawrzel/Getty Images) Manifestantes protestam na Polônia contra queimadas na Amazônia

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve quase 2.500 novos incêndios em 48 horas no Brasil. O desmatamento, que avança rapidamente, é a principal causa dos incêndios.

Segundo o Inpe, foram registrados 75.336 incêndios florestais no país de janeiro a 21 de agosto – 83% a mais do que no mesmo período do ano passado – e mais de 52% dos incêndios florestais foram na Amazônia.

Além de Boris Johnson, outros líderes como o francês Emmanuel Macron, a alemã Angela Merkel e o canadense Justin Trudeau pretendem discutir a situação da Amazônia durante a cúpula do G7 que começa neste sábado em Biarritz (França).

Preocupação mundial

A manifestação em Dublin levou dezenas de pessoas a ocupar a entrada do edifício que abriga a embaixada brasileira, enquanto o governo da Irlanda ameaçou votar contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul caso o Brasil não proteja a floresta amazônica.

Em Barcelona, várias centenas de pessoas também se reuniram em frente ao consulado brasileiro.

“Esses incêndios são causados com o consentimento do governo brasileiro que não faz nada para detê-los. Se há uma pessoa para culpar, é Jair Bolsonaro”, disse à AFP Aitor Urruticoechea, porta-voz da “Sextas-feiras para o futuro” na cidade catalã.

O ramo holandês desse movimento realizou uma breve ação na famosa Praça Dam, em Amsterdã.

Segundo a agência de imprensa holandesa ANP, os manifestantes realizaram um protesto deitados no chão, como se estivessem mortos. Cerca de cem pessoas igualmente protestaram em frente ao consulado brasileiro em Genebra.

Outras manifestações estão previstas em Varsóvia e Lisboa, no sábado, e em Bruxelas na segunda-feira.