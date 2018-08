Bolsonaro e Álvaro Dias divergem sobre política salarial das mulheres

Mateus Fagundes e Daniel Galvão, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Alvaro Dias (Podemos) tiveram dois pontos de confronto durante o debate entre presidenciáveis na Band, na noite desta quinta-feira, 9.

Dias perguntou a Bolsonaro se homens e mulheres devem receber a mesma quantia para funções iguais, e Bolsonaro defendeu que o Estado não deve interferir na questão salarial.

Outro confronto direto entre os dois candidatos foi quando Bolsonaro perguntou a Dias o destino de empréstimos do BNDES, que foi presidido entre 2017 e 2018 pelo vice na chapa do senador paranaense, Paulo Rabello de Castro (PSC). “Foi Rabello de Castro que começou a mudar a realidade dos empréstimos do BNDES”, afirmou Dias.