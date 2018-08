Sem Lula, Bolsonaro e Alckmin empatam tecnicamente em SP, diz pesquisa

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, tem 18,9 por cento das intenções de voto no estado de São Paulo em cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à frente de Geraldo Alckmin (PSDB), que aparece com 15,0 por cento, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Transporte.

Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, os dois presidenciáveis estão em empate técnico.

Nesse cenário, em que Fernando Haddad é o representante do PT na disputa, o terceiro lugar é de Marina Silva (Rede), com 8,4 por cento, seguida por Haddad, com 8,3 por cento, e Ciro Gomes (PDT), com 6,0 por cento das intenções de voto. Votos em branco, nulos e de indecisos somam 34,5 por cento, disse a CNT.

Em cenário com a presença de Lula entre os candidatos, o ex-presidente soma 21,8 por cento das intenções de voto, com Bolsonaro a seguir, com 18,4 por cento, e Alckmin na sequência, com 14,0 por cento. Marina registra 6,7 por cento, e Ciro, 5,0 por cento, enquanto a soma de votos em branco, nulos e de indecisos é de 26,8 por cento.

Segundo a assessoria de imprensa da CNT esta é a primeira pesquisa presidencial CNT/MDA no Estado de São Paulo.

Lula está preso desde abril em Curitiba onde cumpre pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP). Como foi condenado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), um órgão colegiado do Judiciário, sua candidatura deve ser barrada pela Lei da Ficha Limpa.

A pesquisa foi realizada com base em 2.002 entrevistas em 75 municípios de todas as regiões do Estado de São Paulo entre os dias 2 e 5 de agosto, segundo a CNT.