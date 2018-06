Bolsonaro diz que não tem ambição pelo poder

São Paulo – “Não tenho ambição pelo poder”, disse Jair Bolsonaro, pré-candidato a Presidência pelo PSL, nesta quinta-feira (18).

Ele participou com outros pré-candidatos do UNICA Fórum, evento do setor da indústria de cana de açúcar, em São Paulo.

Sobre uma possível equipe quando eleito, ele prometeu escalar militares e citou o astronauta e comandante da Aeronáutica Marcos Pontes como quadro para o Ministério da Ciência e Tecnologia .

Bolsonaro também brincou que o jornalista William Waack, mediador do debate, seria um quadro excepcional.

“É a primeira cantada em público que eu recebo, mas continuo jornalista e assim permanecerei, obrigado”, respondeu Waack.

O jornalista, que foi afastado da Globo após a divulgação de um vídeo com comentário considerado racista, agradeceu depois a Bolsonaro pelo “senso de humor que tem faltado no Brasil”.

Perguntado na coletiva de imprensa se uma operação nos moldes da Lava Jato seria possível em um regime militar, Bolsonaro tergiversou:

“Pô, mas… regime militar? Bem, a corrupção era muito menor do que hoje em dia, tanto que nenhum general saiu rico de lá, muito pelo contrário, e eu pretendo valorizar ainda mais a PF para continuar trabalhando nessa linha”.