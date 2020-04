Bolsonaro diz que “falta humildade” a Mandetta

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quinta-deira que nenhum de seus ministros são indemissíveis. Bolsonaro falava da atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, quando disparou:

– Olha, o Mandetta já sabe que a gente esta se bicando há algum tempo. Não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Em algum momento ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, ele também. A gente espera que ele dê conta do recado. Tenho falado com ele. Ele está numa situação meio… Se ele se sair, bem, sem problema. Nenhum ministro meu é indemissível – disse Bolsonaro, em entrevista a rádio Jovem Pan.

Bolsonaro disse que, “em algum momento”, Mandetta teria que “ouvir um pouco mais o presidente da República”.

– Ele (ministro) tem responsabilidade, sim. Ele cuida da Saúde, o Paulo Guedes cuida da Economia, e eu entro aqui no meio para cuidar das duas áreas – disse.

Em seguida, reforçou não ter nenhum problema com o ministro da Economia, “mas o Mandetta quer fazer a vontade dele muitas vezes”. E emendou:

– Pode ser que ele esteja certo – disse, reforçando,no entanto, que “falta humildade” ao ministro da Saúde.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar os governadores que estão pondo em prática medidas de isolamento social para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. Ele mencionou os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e Wilson Witzel (PSC), diversas vezes e declarou que eles agem com motivação política para tirá-lo do cargo.

– Eu apelo aos governadores e prefeitos que revejam as suas posições. Comecem a abrir (o comércio). Não é pra abrir imediatamente, mas vai abrindo devagar. Todo dia tem no Alvorada aqui pessoas desesperadas. Isso é triste.

“Estou trabalhando”

Após a fala do presidente, Mandetta disse que está trabalhando e não viu a entrevista do presidente.

— Não achei nada, não. Não estou sabendo de nada não. Estou trabalhando aqui.

Questionado sobre se não queria responder, disse apenas:

— OK, vamos trabalhar. Lavoro, lavoro, lavoro (trabalho, em italiano).