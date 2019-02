Bolsonaro diz que era amigo de Boechat havia mais de 30 anos

A pedido do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, irá representá-lo amanhã (12) no velório e sepultamento do jornalista Ricardo Boechat. Segundo o presidente, ele e o jornalista eram amigos “há mais de 30 anos”. Bolsonaro disse o apelido “Jacaré” foi dado por ele a Boechat.

Bolsonaro disse que se inspirou no animal para brincar com o jornalista que “gostava de falar e vivia de boca aberta no bom sentido”. A revelação foi feita pelo presidente durante entrevista na tarde de hoje (11) ao programa do jornalista José Luiz Datena, na TV Bandeirantes.

“Estamos muito pesarosos, muito sentidos com esse passamento trágico do nosso amigo Ricardo Boechat. Que Deus conforte a sua família, a família brasileira que grande parte é admiradora como jornalista”, disse o presidente, que está internado no Hospital Albert Einstein, recuperando-se da retirada da bolsa de colostomia.

Presidente @jairbolsonaro conversa com @DatenaOficial sobre lamentável passamento trágico de Ricardo Boechat. https://t.co/5bEJaF82mo — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 11, 2019

Em seguida, Bolsonaro acrescentou que o brasileiro vive “momentos difíceis”. “Todo povo brasileiro que está vivendo momentos difíceis, um atrás do outro, a gente pede a Deus que dê um ponto final nisso. Um abraço a todo mundo, do amigo de vocês, Jair Bolsonaro.”

Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde de hoje (11) em um dos acessos da Rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista, ao interior.