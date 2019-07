Bolsonaro diz que “Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é “uma virgem que todo tarado de fora quer” ao comentar sobre o processo de demarcação de terras indígenas e desmatamento na Amazônia.

“O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Qual país do mundo tem o que nós temos?”, disse ele no sábado.

De acordo com a mídia, a declaração foi dada depois que Bolsonaro foi questionado sobre fala do papa Francisco, que disse a situação da Amazônia exemplifica problemas ambientais e sociais que estão acontecendo em diferentes partes do mundo.

Ele voltou a criticar a influência de países estrangeiros no processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas, e de ampliação de áreas de proteção ambiental.