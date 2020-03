Bolsonaro diz em rede social que 2° teste para coronavírus deu negativo

O presidente Jair Bolsonaro divulgou na noite desta terça, feira, 17, em seu perfil do Twitter que o segundo teste para diagnóstico do coronavírus deu negativo.

“Informo que meu 2° teste para COVID-19 deu NEGATIVO”, disse o presidente na rede social. “Boa noite a todos.”

Bolsonaro realizou os testes após ter tido contato com auxiliares que foram contaminados pela doença.

Hoje pela manhã uma equipe do Hospital das Forças Armadas (HFA) esteve no Palácio da Alvorada antes de o presidente deixar a residência oficial em direção ao Palácio do Planalto para a realização do exame. Segundo Bolsonaro divulgou em suas redes sociais, o primeiro teste deu negativo.

O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional também passou por novos exames hoje no departamento médico da Presidência no Palácio do Planalto.

Também fizeram o teste o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, pela primeira vez, e o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, pela segunda vez.

Bolsonaro foi testado pela primeira vez na última quinta-feira, depois da informação de que o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, havia testado positivo para o Covid-19. Wajngarten estava na comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos na semana passada e esteve sempre muito próximo de Bolsonaro.

O primeiro teste do presidente teve resultado negativo, mas os médicos da Presidência recomendaram que Bolsonaro se mantivesse em isolamento e realizasse um segundo teste, dado o período de incubação do vírus.