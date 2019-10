Bolsonaro diz a empresários chineses que Brasil “mudou para melhor”

Da Redação, com Estadão Conteúdo e EFE

Pequim —O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira (25), ao abrir um fórum de negócios com empresários chineses em Pequim, que o Brasil “mudou para melhor” desde que assumiu o cargo, e destacou que pretende diversificar as relações do país com a China.

Bolsonaro anunciou que decidiu isentar de visto — sem expectativa de reciprocidade — os cidadãos chineses para as viagens de turismo e negócio ao Brasil, o que, segundo o presidente, demonstra “a confiança” do governo no país asiático.

Embora tenha afirmado durante a campanha eleitoral que a China “estava comprando o Brasil”, Bolsonaro moderou consideravelmente o tom desde que chegou ao cargo devido às relações econômicas entre os países. A China é o maior parceiro comercial do Brasil.

O presidente agradeceu o apoio do embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, por “reconhecer” a soberania do Brasil sobre a região amazônica “em um episódio recente por ocasião da reunião do G7”.

“Muito obrigado ao governo chinês. Para nós, não tem preço esse reconhecimento público e as suas palavras sobre essa região tão importante para o mundo e para o Brasil”, comentou.

Bolsonaro se mostrou “honrado e feliz” de estar na China e classificou sua presença como “uma prova concreta” de que o atual governo brasileiro quer “mais que aumentar, diversificar” o entorno de negócios.

“Não há país que não queira conversar conosco, afinal de contas o Brasil mudou, e mudou para melhor”, garantiu.

De acordo com Bolsonaro, o “perfeito” entendimento entre o Legislativo e o Executivo no Brasil permite reformas como a da Previdência, e anunciou que “em breve” serão realizadas outras mudanças.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, enfatizou no fórum de negócios que a parceria com a China é “muito importante” para o Brasil, um país que “está diferente”, “mais seguro e com um marco regulador claro”.

“O país está com as portas abertas para que essa parceria seja cada vez maior. Não há risco para o investimento que se faz no Brasil”, argumentou.

O vice-primeiro-ministro chinês, Hu Chunhua, ressaltou que ambos os países são “parceiros naturais” e desejou o fortalecimento da cooperação em fóruns como o dos BRIC e do G-20.

Não era palmeirense?

Bolsonaro deu um uniforme do Flamengo para Xi Jinping, após reunião bilateral no Palácio do Povo, em Pequim.

Ao entregar o presente, Bolsonaro disse que o Flamengo é o “melhor time brasileiro da atualidade”. O time carioca é o líder do campeonato brasileiro e o único clube do País a seguir na Libertadores da América — está na final do torneio.

Bolsonaro brincou que, devido ao bom desempenho, atualmente todos os brasileiros são flamenguistas. Ele afirmou ter certeza de que os 1,3 bilhão de chineses também torcerão pelo time na final da Libertadores, no final do mês que vem.

Mais cedo, o presidente disse a jornalistas que o seu presente iria surpreender. Ele torce pelo Palmeiras. Além do uniforme, Bolsonaro entregou ao presidente chinês uma gravura de futebol. Xi Jinping é fã do esporte e investiu bilhões no setor nos últimos anos.