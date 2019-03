Bolsonaro discute com Mourão e ministro ajustes no projeto dos militares

Brasília — O presidente da República, Jair Bolsonaro, discute na manhã desta quarta-feira, 20, os ajustes finais da proposta de previdência dos militares, que deve ser encaminhada ao Congresso ainda nesta data, segundo previsão do governo. Estão na reunião com Bolsonaro no Palácio da Alvorada o vice, Hamilton Mourão, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo.

Bolsonaro chegou dos Estados Unidos no início da manhã.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele recebeu o texto antes de embarcar de volta ao país e passou parte da viagem analisando duas versões do texto.

A ideia é que ele bata o martelo sobre o assunto até o início da tarde para que o projeto seja protocolado por volta de 14h30.