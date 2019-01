Bolsonaro deve viajar a SP no próximo domingo para cirurgia, diz governo

Brasília – Após retornar ao Brasil do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro deve viajar de Brasília para São Paulo no próximo domingo, 27, e se preparar para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia que usa desde o atentado que sofreu em setembro do ano passado. De acordo com o porta-voz do governo, Otávio Santana do Rêgo Barros, Bolsonaro realizará exames pré-operatórios que apontarão as condições para a cirurgia, agendada para segunda-feira, 28.

O vice-presidente Hamilton Mourão deve assumir interinamente a Presidência enquanto Bolsonaro estiver na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein. Segundo Mourão, Bolsonaro voltará a despachar quando retornar para o quarto da unidade hospitalar. A previsão é que isso ocorra na terça-feira, 29. A intenção é que alguns ministros viagem até São Paulo se as visitas forem autorizadas.

Além disso, assessores de Mourão afirmam que o vice ficará em contato constante com Bolsonaro para executar as tarefas do governo enquanto o presidente estiver na capital paulista.