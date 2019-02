Bolsonaro deve participar de posse do presidente da FPA hoje à noite

São Paulo – O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu comparecer à posse do novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Alceu Moreira (MDB-RS), prevista para ocorrer na noite desta terça-feira, 19. A confirmação sobre a ida do presidente ao evento, marcado para as 20h30, foi divulgado no período da tarde, pelo Palácio do Planalto e não estava prevista inicialmente na agenda de compromissos.

A notícia chega poucas horas após virem a público áudios revelados pela revista Veja, que narram um suposto diálogo entre Bolsonaro e o ex-ministro Gustavo Bebianno, demitido no início da noite de segunda-feira.

As mensagens evidenciam um confronto de versões entre Bolsonaro e Bebianno sobre as conversas que o agora ex-ministro alegava ter tido com o presidente e que foram desmentidas publicamente no Twitter pelo filho do capitão reformado, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).

Enquanto ocorria a divulgação dos áudios, Bolsonaro estava reunido com ministros em Brasília. Pouco antes do fechamento deste texto, no Twitter, o presidente postou uma foto fazendo um sinal de “joia” durante o encontro.

“Primeira reunião ministerial após a última cirurgia, consequência de uma tentativa de assassinato feita por um ex-integrante do PSOL. Obrigado Deus pela oportunidade. Excelenteinício (sic) de noite a todos”, escreveu o presidente.