Bolsonaro desbanca Trump e é o líder mundial mais ativo no Facebook

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro desbancou a liderança de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e assumiu o posto de político mais ativo no Facebook, de acordo com o estudo “World Leaders on Facebook”, da agência de comunicação Burson Cohn & Wolfe.

De acordo com os dados, antecipados por EXAME, nos últimos doze meses o presidente do Brasil registrou mais de 145 milhões de interações em sua página oficial na rede social.

O desempenho de Bolsonaro é quase duas vezes mais intenso do que o presidente americano que, no mesmo período, somou 84 milhões de interações e tem 2,5 vezes mais seguidores do que o líder brasileiro.

Os dados mostram que Bolsonaro tem, em média, mais de 100 mil interações por publicação, enquanto as postagens de Trump atingem 53 mil.

Um dos exemplos citados pelo levantamento foi de uma publicação de Bolsonaro no dia da eleição presidencial do ano passado, em 28 de outubro, quando ele saiu vitorioso nas urnas.

Ao todo, a postagem reúne mais de 545 mil curtidas e 120 mil compartilhamentos.

O desempenho de Bolsonaro nas redes sociais atingiu ainda um outro marco. na lista das 100 publicações com mais interações, 61 foram feitas pela equipe do presidente brasileiro. Outras dez são do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e nove de Trump.

“A estratégia de Bolsonaro é bastante interessante para os dias de hoje porque é uma forma de envolver parte da população que, historicamente, é pouco engajada quando o assunto é política”, explica Eric Messa, coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Sem gastar

O estudo revelou, ainda, que Bolsonaro tem o melhor resultado de engajamento sem ter promovido nenhum de seus posts no Facebook.

O desempenho é inverso ao de Trump, que publicou mais de 50 mil anúncios relacionados à política ou a questões de importância nacional.

Para o estudo foram analisados dados agregados da ferramenta “CrowdTangle”, com foco nas atividades de 962 páginas de chefes de estado, de governo e ministros do exterior no Facebook.

Veja o desempenho de outros líderes no Facebook