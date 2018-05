Bolsonaro desbanca Lula no Rio de Janeiro, mostra Paraná Pesquisas

São Paulo – Com ou sem Luiz Inácio Lula da Silva na disputa, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) lidera todos os cenários de intenção de votos no Rio de Janeiro para as eleições 2018, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas lançada nesta sexta-feira (11).

A sondagem ouviu 1850 eleitores de 44 municípios do estado do Rio de Janeiro entre os dias 4 e 9 de maio. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro, de 2,5% para mais ou para menos.

A pesquisa questionou os eleitores sobre três cenários possíveis. No primeiro, o nome do ex-presidente Lula, preso há um mês mas ainda pré-candidato à Presidência pelo PT, foi omitido.

Nesse cenário, Bolsonaro chega a 27,4% das intenções de voto e Marina Silva tem 13%. Fernando Haddad (PT), um dos possíveis substitutos de Lula, tem apenas 1,6% dos apoios. Já Ciro Gomes (PDT), um dos principais beneficiados pela saída do ex-presidente da disputa, pontua 9,9%. Veja:

Cenário 1

Candidato Intenção de votos Jair Bolsonaro 27,4% Marina Silva 13,0% Joaquim Barbosa 10,8% Ciro Gomes 9,9% Alvaro Dias 4,1% Geraldo Alckmin 3,5% Michel Temer 2,2% Rodrigo Maia 2,1% Fernando Haddad 1,6% Manuela D’Ávila 1,5% João Amoedo 1,1% Flávio Rocha 0,6% Paulo Rabello de Castro 0,1% Não sabe 5,2% Nenhum 17,1%

No segundo cenário, o nome de Lula foi apresentado aos eleitores. O resultado é que Bolsonaro perde cerca de 2 pontos percentuais (ainda dentro da margem de erro) e o petista fica com 21,5% das intenções de voto. Marina cai para 9,7% e Ciro Gomes para 7%.

Cenário 2

Candidato Intenção de votos Jair Bolsonaro 25,1% Lula 21,5% Marina Silva 9,7% Joaquim Barbosa 9,4% Ciro Gomes 7,0% Alvaro Dias 3,8% Geraldo Alckmin 3,1% Rodrigo Maia 1,4% Michel Temer 1,2% Manuela D’Ávila 1,1% João Amoedo 1% Flávio Rocha 0,5% Paulo Rabello de Castro 0,1% Não sabe 3,7% Nenhum 11,3%

No terceiro cenário, o instituto não apresentou nenhum representante do PT, mas incluiu o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles na pesquisa. A mudança não altera muito o desempenho dos demais candidatos: Bolsonaro continua na casa dos 27%, Marina, na dos 13% e Ciro Gomes chega a 10%

Cenário 3

Candidato Intenção de votos Jair Bolsonaro 27,7% Marina Silva 13,4% Joaquim Barbosa 10,8% Ciro Gomes 10,3% Alvaro Dias 4,1% Geraldo Alckmin 3,7% Rodrigo Maia 2,1% Henrique Meirelles 1,6% Manuela D’Ávila 1,6% João Amoedo 1,2% Flávio Rocha 0,7% Paulo Rabello de Castro 0,1% Não sabe 5% Nenhum 17,9%

A pesquisa foi realizada antes de o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa anunciar que não iria concorrer ao Planalto. Os dados mostram que, no estado do Rio, ele abocanharia cerca de 10% das intenções de voto independentemente de seus rivais.

Já o presidente Michel Temer (MDB), que pode tentar a reeleição, chegaria no máximo a 2% das intenções. Meirelles, um possível herdeiro do atual governo, ficaria com 1,6%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-04838/2018 para o cargo de Presidente.