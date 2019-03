Bolsonaro: Democracia e liberdade só existem quando Forças Armadas querem

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro afirmou a militares, em evento no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (7), que a democracia e a liberdade só existem quando as Forças Armadas querem.

“A missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. E isso, democracia e liberdade, só existe quando as suas respectivas Forças Armadas assim o quer (sic)”, falou o presidente.

Em cerimônia de celebração dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais no Centro do Rio de Janeiro, Bolsonaro fez um breve discurso de menos de quatro minutos.

Neste momento, a Marinha do Brasil realiza uma cerimônia militar celebrando os 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, na histórica Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro-RJ, com a presença do Presidente da República @jairbolsonaro. pic.twitter.com/elYD4wjAKT — Marinha do Brasil (@marmilbr) March 7, 2019

Previdência

Durante sua fala, o presidente reiterou que os militares serão atingidos pela reforma da Previdência, mas ressaltou que serão respeitadas as especificidades de cada Força.

Bolsonaro não deu detalhes sobre a reforma do sistema previdenciário dos militares, dizendo apenas que a mudança vai exigir sacrifícios.

“O que eu quero dos senhores é sacrifício também, entraremos sim numa nova Previdência que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado e não esqueceremos as especificidades de cada Força”, disse.

O evento com militares no Rio foi a primeira agenda oficial de Bolsonaro após a polêmica causada durante o Carnaval por um vídeo controverso publicado pelo presidente no Twitter para criticar as festividades.

Bolsonaro não fez qualquer comentário no breve discurso sobre a repercussão da postagem, mas declarou que quer ao seu lado pessoas que apoiam a família, a democracia e aqueles que têm uma ideologia semelhante a dele.

“O que eu quero é colocar o Brasil em lugar de destaque que merece no mundo”, finalizou.