Bolsonaro demite ministro do Desenvolvimento e nomeia Rogério Marinho

Por Da redação, com Agência O Globo

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro decidiu nesta quinta-feira (06) substituir o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. No lugar, entra Rogério Marinho, secretário especial do Trabalho e da Previdência.

Ex-deputado pelo PSDB, ele foi um dos principais articuladores da reforma da Previdência, junto de Rodrigo Maia (DEM). Marinho é considerado um bom negociador por parte dos parlamentares, em ano decisivo para as eleições municipais.

A pasta que assume é responsável pelo maior programa de moradias populacionais do país, o Minha Casa Minha Vida.

A saída de Canuto faz parte de uma estratégia da equipe de Bolsonaro de buscar resultados em 2020. Ele era tido como um ministro com baixos índices de resultado e ganhou apelido no governo de ser “roda presa”.

Ministro da Integração de Michel Temer, Canuto continuou no governo com o apoio dos ministros Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e Wagner Rosário (Controladoria Geral da União). Canuto tem perfil técnico e não tem filiação partidária, mas era bem visto no Congresso.

Nesta tarde, Bolsonaro recebeu Wagner Rosário para uma reunião no Palácio do Planalto. Ele acompanhou a live do presidente assistindo ao discurso de Donald Trump (EUA).