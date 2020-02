Bolsonaro defende Guedes e diz que gafes de ministro foram “deslizes”

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saiu em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que comparou servidores públicos a parasitas e disse que o câmbio baixo no passado possibilitava que empregadas domésticas pudessem ir à Disney. Sem mencionar as declarações diretamente, Bolsonaro classificou os episódios como “deslizes” e elogiou o ministro.

— Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais como todos nós temos, é muito mais pela sua competência do que por possíveis deslizes que eu mesmo já cometi muito no passado – afirmou o presidente durante discurso na cerimônia de posse do novo ministro da Casa Civil, o general Walter Braga Netto.

Bolsonaro disse que o governo deve “muito” a Paulo Guedes e que o ministro deverá ficar na equipe até o fim do seu mandato.

– O Paulo não pediu para sair, mas tenho certeza que ele vai continuar conosco até o final. Paulo Guedes não é militar, mas ainda é um jovem aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar entre nós – disse Bolsonaro.

A polêmica mais recente envolvendo Paulo Guedes aconteceu na semana passada. Em um discurso em evento em Brasília, ele disse que o câmbio a R$ 1,80 era “uma festa danada” e permitia que empregadas domésticas pudessem ir à Disney.

– O câmbio não está nervoso, (o câmbio) mudou. Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada – afirmou Guedes.

Antes disso, no início de fevereiro, Guedes comparou servidores públicos a parasitas. A declaração foi feita durante uma palestra no Rio de Janeiro ao defender a reforma administrativa, uma das principais bandeiras do governo.

– O governo está quebrado. Gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático, não dá mais – disse o ministro na ocasião.