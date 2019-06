Bolsonaro contradiz porta-voz, revoga decretos de armas e edita texto novo

Da redação com Estadão Conteúdo e AFP

Por Da redação com Estadão Conteúdo e AFP

São Paulo – Uma edição extra do Diário Oficial da União publicada nesta terça-feira (25) traz três novos decretos sobre a ampliação da posse e porte de armas.

Eles revogam os dois decretos anteriores, editados pelo presidente Jair Bolsonaro, e trazem novas medidas.

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, havia afirmado há poucas horas que os decretos anteriores não seriam revogados.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a ideia é retomar a regulamentação anterior para que não haja um “vácuo legal” enquanto o Legislativo faz a regulamentação.

A publicação no DOU termina com uma mensagem presidencial que anuncia o envio ao Congresso de um novo projeto de lei para alterar a legislação vigente sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munições.

Já circulam no meio político e jurídico críticas de que os novos textos repetem problemas dos anteriores e seriam uma manobra para evitar que fossem derrubados.

Vamos, mais uma vez, ao Judiciário para pedir a nulidade dos três decretos editados, hoje, pelo governo sobre posse e porte de armas (9.844, 9.845 e 9.846). A edição desses novos decretos não sana a inconstitucionalidade. Os textos têm os mesmos conteúdos e os velhos vícios. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) June 25, 2019

Histórico

Na segunda-feira (24), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a Câmara deveria votar nesta semana um projeto que poderia derrubar os decretos.

Hoje, ele disse que o o governo compreendeu que o melhor caminho é encaminhar um projeto de lei sobre armas.

O Senado já havia votado para revogar os decretos, por 47 votos contra 28, no último dia 18.

A constitucionalidade dos decretos seria apreciada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas a Advocacia Geral da União vai pedir suspensão já que o julgamento perdeu seu objeto.

A AGU vai pedir ao STF que suspenda o início do julgamento das ações que questionam os decretos que regulamentavam a questão das armas, pautado para amanhã. Foram publicados, há pouco, novos decretos que tratam do assunto. — André Mendonça (@AMendoncaAGU) June 25, 2019

Um dos questionamentos era que os decretos modificavam o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal e só pode ser modificada com anuência do Congresso.

O presidente revogou os dois decretos das armas. @jairbolsonaro publicou novos decretos com os devidos ajustes. pic.twitter.com/vsgbu8abMZ — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) June 25, 2019

Conteúdo

O primeiro decreto, de 7 de maio, facilitou o porte de armas de fogo não apenas os CACs e praças das Forças Armadas, como inicialmente proposto pelo governo, mas também para uma série de outros profissionais, como caminhoneiros, políticos, advogados, residentes de área rural, profissionais da imprensa e políticos.

Esse decreto também facilitou o porte de fuzis para cidadãos comuns e praticamente liberou a participação de crianças e adolescentes em aulas de tiro.

Semanas depois, no dia 21 de maio, Bolsonaro resolveu editar novos decretos com retificações no primeiro.

Na ocasião, o governo federal disse que alguns pontos do primeiro decreto, como a questão da liberação de fuzis, foram mudados a partir de questionamentos feitos perante o Poder Judiciário, no âmbito do Poder Legislativo e pela sociedade em geral.