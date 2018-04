Bolsonaro chega para manifestação contra Lula em Brasília

José Maria Tomazela, do Estadão Conteúdo

Brasília – O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, chegou na tarde desta quarta-feira, 4, para o protesto, em Brasília, contra a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) conceder um habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro deve discursar aos manifestantes que se vestem de verde e amarelo.

A tropa de choque da PM ocupa neste momento a faixa neutra, entre os grupos vestidos de vermelhos e os de verde e amarelo. Começa uma guerra de som entre os dois grupos.

Do lado de apoiadores de Lula, faixas com rosto de petista são vendidas a R$ 10 na Esplanada. “Se a justiça não for feita pelo Supremo, será feita pelas mãos de homens e mulheres que aqui estão”, dizem manifestantes pró-Lula.