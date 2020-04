Bolsonaro chega a hospital das Forças Armadas em Brasília

O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou na manhã desta sexta-feira, 10, no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. Ele deixou o Palácio da Alvorada pouco depois das 9 horas. Na saída, a comitiva do presidente evitou passar pela portaria principal, onde tradicionalmente os jornalistas e apoiadores permanecem à espera de Bolsonaro.

Ainda não há informações oficiais sobre o motivo da visita ao HFA.

Na agenda oficial do presidente não constava esse compromisso.

Na quinta-feira, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicou que Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), ensaiam uma reaproximação, e devem visitar juntos um hospital de campanha montado em Águas Lindas (GO), região conhecida como entorno do Distrito Federal.

Segundo fonte do governo, o compromisso está previsto para o feriado e deve contar com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Aliado de Bolsonaro desde a campanha presidencial, Caiado, que é médico, rompeu com o presidente no fim do mês passado e anunciou que não seguiria as recomendações do mandatário sobre o afrouxamento das regras de saúde pública durante a crise do novo coronavírus.

O presidente defende flexibilizações das orientações de isolamento, enquanto Caiado foi um dos governadores que decretou o fechamento do comércio e escolas como forma de combate à doença.

