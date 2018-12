Bolsonaro cancela viagem a SP por recomendação médica para repousar

Brasília – O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em publicação no Twitter que cancelou viagem para São Paulo prevista para esta sexta-feira após receber “recomendação expressa” de equipe médica para repousar.

Bolsonaro iria para Pirassununga, no interior paulista, para participar de cerimônia na Academia da Força Aérea. Agora, o presidente eleito seguirá direto de Brasília para sua residência no Rio de Janeiro.

“Em razão da extensa rotina e agenda nos últimos dias e poucas horas de sono, em conversa com a equipe médica que me acompanha, recebi recomendação expressa de, no dia de hoje, repousar. Por este motivo, cancelamos a ida à Academia da Força Aérea e seguimos para o Rio de Janeiro”, disse Bolsonaro em publicação no Twitter.