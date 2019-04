Bolsonaro: Brasil de braços abertos

Em jantar com 37 embaixadores de países islâmicos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, nesta quarta-feira (10), que as relações comerciais dessas nações com o Brasil devem se traduzir cada vez mais em laços de amizade e respeito. Em discurso, Bolsonaro acrescentou que o governo federal está “de braços abertos” a todos os países. “Que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade”, afirmou. O jantar foi organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e reuniu 37 embaixadores de países islâmicos, os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além do presidente da CNA, João Martins.

–

MPF indicia Temer novamente

O ex-presidente Michel Temer virou alvo de mais duas denúncias na Justiça. Desta vez, ele é apontado como chefe de uma organização criminosa e responsável por tramar contra a Lava-Jato. As imputações foram feitas pela Procuradoria da República no Distrito Federal com base nas acusações do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. De acordo com os investigadores, Temer atuou na compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e comandou uma quadrilha do MDB na Câmara. As denúncias apresentadas à Justiça Federal do Distrito Federal são baseadas nas delações de executivos da JBS e do doleiro Lúcio Funaro. De acordo com os procuradores, o ex-presidente instigou Joesley Batista, dono da JBS, a manter Cunha e Funaro longe de uma delação premiada. A principal prova utilizada pelos investigadores é uma gravação em áudio de uma conversa entre o empresário e Temer realizada em março de 2017 no Palácio do Jaburu, em Brasília.

_

Parecer da reforma

O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, declarou na manhã desta quarta-feira, 10, que o parecer sobre a reforma da Previdência deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara conforme o calendário, em 17 de abril. “O processo já começou e o calendário deve ser cumprido”, afirmou o ex-deputado federal em entrevista à rádio Eldorado FM. Confiante na tramitação dentro do prazo na comissão, Marinho reconheceu que a aprovação da matéria depende do ritmo do Congresso, mas afirmou que acredita que o texto possa ser votado na Câmara ainda no primeiro semestre.

_

Novo ministro descarta pente-fino no ENEM

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo divulgada nesta quarta-feira, 10, o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não terá suas questões submetidas a um ‘pente-fino’, como chegou a ser declarado na gestão do ex-ministro Ricardo Vélez: “De modo geral, não gosto de comitês e comissões. Minha visão é que tem de ter responsáveis”, disse Weintraub, descartando a vistoria na prova. Ele também disse que o presidente não pediu para consultar o exame e que assumirá a responsabilidade pelo que for colocado no teste: “Falarei que garanto que não haverá nenhum problema. Se sair um Enem todo errado, todo torto, sou o culpado e o presidente tem de me dar reprimenda ou me tirar do cargo. É assim que funciona”, disse.

_

Sai embaixador brasileiro nos EUA

Um dia após trocar o comando da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, removeu Sérgio Amaral do posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos para o escritório de São Paulo. A mudança, que já era esperada, foi feita por meio de publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 10. O presidente Jair Bolsonaro já havia dito em um café com jornalistas que pretendia fazer alterações no comando de 15 embaixadas, entre elas a dos EUA e da França, porque sua imagem no exterior estava sendo propagada de forma negativa. Nestor Forster, aliado de Araújo e seguidor do escritor Olavo de Carvalho, é o mais cotado para assumir o posto em Washington.

_

Inflação sobe 0,75%

Influenciada pela alta nos preços dos alimentos e dos transportes, a inflação chegou a 0,75% em março, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa foi a maior taxa para um mês de março desde 2015, quando chegou a 1,32%. Com isso, o índice acumula altas de 1,51% no primeiro trimestre do ano e de 4,58% nos últimos 12 meses. Para 2019, a meta de inflação estipulada pelo governo é de 4,25%. Há uma margem de tolerância de meio ponto percentual para mais ou para menos. A aceleração da inflação no mês foi determinada pelas altas de 1,37% no grupo Alimentação e bebidas e de 1,44% nos Transportes. Juntos, esses grupos responderam por 80% do índice do mês. Todos os grupos pesquisados no IPCA subiram de preço, exceto Comunicação, que com -0,22% foi o único com deflação.

_

Ford inicia PDV na Bahia

A montadora de automóveis Ford anunciou nesta quarta-feira, 10, um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para os trabalhadores da fábrica de Camaçari, na Bahia, onde são produzidas as versões hatch e sedan dos Ford Ka e o EcoSport. Os 3.500 funcionários têm até o dia 26 deste mês para aderir à medida. De acordo com a empresa, o objetivo do plano “é adequar o excedente da força de trabalho à atual demanda de mercado”. O Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari conta que a montadora e os funcionários negociaram um acordo de estabilidade por um ano há duas semanas. Assim, a companhia se comprometeu a não demitir nenhum trabalhador até 2020, fora os que aceitarem o plano de demissão voluntária.

–

Prisão de ex-presidente do Peru

A Justiça do Peru ordenou a detenção preliminar, por dez dias, do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, em um caso que envolve duas obras públicas com licitações concedidas à Odebrecht, informaram nesta quarta-feira veículos de imprensa locais. De acordo com a resolução divulgada pelo jornal “El Comercio” e a emissora de rádio “RPP Noticias”, o juiz Jorge Luis Chávez afirma que o Ministério Público apresentou como “fato procedente” os “atos de lavagem de dinheiro” do ex-presidente como consequência de “sua intervenção em supostos atos de corrupção” vinculados a dois projetos que foram concedidos à Odebrecht.

Netanyahu vence em Israel

Os principais nomes rivais à reeleição de Benjamin Netanyahu nas eleições da última terça-feira, 9, em Israel reconheceram a derrota nesta quarta-feira, 10. Benjamin Gantz, candidato pelo partido Azul e Branco, admitiu que perdeu este round, mas prometeu fazer uma oposição forte ao governo do partido Likud. Assim, Netanyahu inicia seu quinto mandato como líder israelense. O primeiro-ministro foi acusado de corrupção, fraude e quebra de confiança no governo, o que pode impactar o seu futuro no poder. Gantz inclusive disse que está preparado para eleições no ano que vem, em referência a um possível impeachment de Netanyahu.