Bolsonaro apagou foto com comentário sobre esposa de Macron, diz porta-voz

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) apagou foto com ofensa a Brigitte Macron, esposa do presidente da França, Emmanuel Macron para evitar dupla interpretação, disse o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, nesta quarta-feira, 28. “A fim de evitar dupla interpretação, o comentário foi retirado da rede social”, disse Rêgo Barros.

No fim de semana, o presidente brasileiro reagiu com risadas a um comentário em que um seguidor da sua página no Facebook postou fotos dos dois chefes de Estado com suas respectivas primeiras-damas, afirmando que Macron teria inveja de Bolsonaro.

“Não humilha cara. Kkkkkkk”, escreveu Bolsonaro em rede social como resposta ao apoiador.

Perguntado sobre o comentário por jornalistas, Bolsonaro ficou irritado e encerrou coletiva à imprensa na terça-feira, 27. “Se continuar pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Meu comentário era para não insistir nesse tipo de postagem. Realmente, o jornalismo, vocês não merecem consideração”, declarou Bolsonaro.

Na segunda-feira, 26, Macron lamentou os comentários “extremamente desrespeitosos” do presidente do Brasil sobre sua mulher. Ele disse que espera que os brasileiros tenham rapidamente um presidente que “se comporte à altura” do cargo.