Bolsonaro escolhe Tarcísio Gomes de Freitas para a Infraestrutura

São Paulo — O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (27), por meio de seu Twitter, o nome do engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas para comandar o Ministério da Infraestrutura.

Este é o 15º ministro indicado pelo governo e o 5º militar que estará no primeiro escalão a partir de janeiro de 2019.

Boa tarde! Comunico em primeira mão a indicação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, Consultor Legislativo da Câmara Federal e ex-diretor do DNIT, ao Ministério da Infraestrutura. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 27, 2018

Em breve entrevista após o anúncio oficial, o futuro ministro disse que sua pasta cuidará de todas as áreas de transportes em nível federal. “Haverá parcerias com investimento privado em ferrovias, rodovias e aeroportos”, afirmou.

Hoje, Freitas é secretário de Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo Michel Temer e consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

Formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o indicado já foi diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no governo de Dilma Rousseff, ficando no cargo entre 2011 e 2015.

Especialista na área civil, também foi auditor concursado da Controladoria-Geral da União (CGU) e atuou como engenheiro da Companhia de Engenharia Brasileira na Missão de Paz no Haiti, em 2006.

Por 16 anos, integrou a parte de planejamento e execução de operações militares no Exército brasileiro.

Atualmente, não existe mais o Ministério da Infraestrutura, que foi criado e extinto durante o governo Collor. A partir de agora, a nova pasta vai absorver o atual Ministério dos Transportes, Portos, Aeroportos e Aviação Civil.