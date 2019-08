Bolsonaro anuncia Richard Rasmussen como embaixador do turismo

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira, 02, o biólogo e apresentador Richard Rasmussen como novo embaixador do turismo no Brasil. Bolsonaro informou a decisão em sua conta oficial no Twitter.

“Richard Rasmussen, com muita honra, é o Embaixador do Turismo no Brasil”, tuitou Bolsonaro.

No vídeo de apresentação, Rasmussen afirmou que quer ajudar o país e a Embratur, autarquia especial do Ministério do Turismo, a “fortalecer o ecoturismo para além do eixo-vicioso do Brasil”, referindo-se a localidades como florestas tropicais e o Pantanal.

“Quando a gente traz o turista que procura experiências de natureza, nós estamos ajudando a fiscalizar melhor as nossas áreas naturais, nós estamos ajudando a levar renda e capacitação para áreas que, normalmente, são carentes de recursos econômicos”, disse o biólogo.

Rasmussen é formado em biologia e economia. Atuou como apresentador de TV na RecordTV, SBT e National Geographic e tem um canal no Youtube. Viajou o mundo explorando florestas e animais selvagens.

Segundo reportagem da Jovem Pan, em 2017 o biólogo foi acusado de se envolver no caso de um boto cor de rosa que foi morto para obtenção de imagens para uma matéria de TV. Ele teria confirmado que participou da gravação, mas negou ter pago aos pescadores para que matassem o boto