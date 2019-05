O presidente Jair Bolsonaro publicou em seu perfil no Twitter que órgãos federais foram orientados pela Advocacia-Geral da União (AGU) a proceder com a reintegração de posse de imóveis públicos ocupados por causa de algum protesto.

De acordo com o tuite de sábado do presidente, a reintegração de posse não deverá aguardar decisão judicial correspondente. Com a decisão, fica permitido que a Polícia Federal e as estaduais reajam imediatamente aos pedidos de reintegração.