Bolsonaro anuncia lives no Facebook todas as quintas-feiras, às 18h30

Brasília — Após se envolver em uma série de polêmicas ao longo da semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta quinta-feira (7). que fará uma transmissão ao vivo em suas redes sociais todas as quintas-feiras para falar de assuntos variados. Os vídeos terão início sempre no mesmo horário, de acordo com o presidente, às 18h30.

Na primeira ‘live‘ gravada após Bolsonaro assumir a presidência, ele apareceu sentado entre o porta-voz, Otávio Rêgo Barros, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A gravação foi feita no terceiro andar do Palácio do Planalto.

“Pretendemos toda quinta-feira, às 18h30, fazer uma live com os principais assuntos da semana e também as maiores dúvidas que surgirem nos comentários”, anunciou o presidente. Ele disse que o objetivo é “dar uma resposta a todos vocês e buscar soluções”. Também pediu que as pessoas apresentem propostas e ideias de “como atender população e deixar a vida mais fácil”.

“Nós devemos… Num primeiro momento não é nem tanto fazer, é desfazer muito do que foi feito errado nos últimos 20 anos”, afirmou, em referência aos seus antecessores.

Viagens

O presidente confirmou na noite desta quinta, em transmissão ao vivo via Facebook, que vai retomar a agenda de viagens internacionais no mês de março. De acordo com ele, há visitas oficiais marcadas para os Estados Unidos, Israel e Chile. As datas não foram anunciadas.

Segundo Bolsonaro, as viagens serão “bastante proveitosas”. “Obviamente, vamos trazer algo de concreto nestas visitas. Não só o Itamaraty, mas os outros ministérios interessados nesta viagem estão intimando as propostas, os possíveis acordos e parcerias com estes países”, disse.