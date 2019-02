Bolsonaro anuncia general Jesus Corrêa como novo presidente do Incra

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para anunciar o nome de mais um militar para assumir um posto no seu governo.

O general Jesus Corrêa será o novo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Tenho a satisfação de anunciar o General de Exército Jesus Corrêa como novo Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 🇧🇷 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 9, 2019

“Tenho a satisfação de anunciar o General de Exército Jesus Corrêa como novo Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”, escreveu Bolsonaro.

O presidente está hospitalizado desde o fim de janeiro, quando fez uma cirurgia para retirar a bolsa de colostomia, ainda como parte do tratamento ao qual tem sido submetido após ter sido atingido com uma faca durante a campanha eleitoral do ano passado. Bolsonaro tem usado o Twitter para fazer anúncios oficiais.