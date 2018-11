O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira que André Luiz de Almeida Mendonça será o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) em seu governo.

Atualmente, Almeida Mendonça é corregedor-geral da AGU.

“Informo a todos que a Advocacia Geral da União será liderada pelo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado com ampla vivência e experiência no setor”, escreveu Bolsonaro em publicação no Twitter.