O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira a indicação do diretor geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, como ministro de Minas e Energia de seu governo.

O anúncio, feito por Bolsonaro no Twitter, representa o primeiro ministro da Marinha no governo Bolsonaro, que já contava com nomes do Exército e da Aeronáutica.