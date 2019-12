Bolsonaro ameniza tom e diz que não quer brigar com Argentina

Brasília — Depois de decidir de última hora enviar o vice-presidente Hamilton Mourão para a posse do novo presidente argentino, Alberto Fernández, o presidente Jair Bolsonaro também aliviou o tom com o novo governo do país vizinho e repetiu que não quer brigar com a Argentina.

“Não queremos brigar com ninguém, queremos fazer comércio com o mundo todo. Não queremos brigar com a Argentina”, disse o presidente na manhã desta terça-feira ao conversar com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro, que afirmou que não iria pessoalmente na posse de Fernández, inicialmente havia decidido enviar o ministro da Cidadania, Osmar Terra, como seu representante. No entanto, na segunda pela manhã confirmou que Terra não iria mais e disse que estava analisando a “lista de convidados”.

Os convites ao boliviano Evo Morales, o cubano Raúl Castro, assim como ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, haviam irritado Bolsonaro.

No entanto, à tarde, depois de reunião com o próprio Mourão, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, Bolsonaro decidiu pela presença do vice para manter os canais abertos com o país vizinho.

Ao comentar a relação com os vizinhos, o presidente fez questão de lembrar que o partido do ex-presidente argentino Maurício Macri fez uma boa bancada no Congresso, e que o novo governo teria problemas para “impor sua política”.

“Estou torcendo que a Argentina dê certo. Se bem que os números dizem que vão ter mais dificuldades que nós”, comentou.