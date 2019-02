Empresa não tinha autorização

A empresa proprietária do helicóptero que caiu nesta segunda-feira, 11, em São Paulo, não tinha autorização para realizar transporte de passageiros remunerado. Em 2018, a RQ Helicópteros foi multada em R$ 8 mil por um processo aberto em 2011 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O piloto Ronaldo Quattrucci, vítima da queda da aeronave ao lado do jornalista Ricardo Boechat, era sócio-proprietário da empresa, sediada em Santana de Parnaíba, na região metropolitana. Após a queda desta segunda-feira, a Anac abrirá um procedimento administrativo para “apurar o tipo de transporte que estava sendo realizado no momento do acidente”.

–

Bolsonaro: alta na quarta?

O presidente Jair Bolsonaro recebeu aval da equipe médica do hospital Albert Einstein para ter alta nesta quarta-feira, 13. A data de saída vai depender do Palácio do Planalto. Bolsonaro recebeu alta na manhã desta segunda-feira da unidade de terapia semi-intensiva, após melhora do quadro clínico, e está internado em apartamento, informou boletim médico divulgado ontem. O presidente não tem dor, nem febre e segue com melhora do quadro pulmonar. Na última semana, ele havia sido diagnosticado com pneumonia. Foi suspensa a nutrição parenteral (endovenosa) e introduzida dieta leve e mantido o suplemento nutricional.

–

Parlamentares e a Previdência

Uma pesquisa encomendada pelo BTG Pactual com deputados e senadores mostra que mais de três quintos deles concordam reformar a Previdência, o mínimo necessário para aprovar uma emenda constitucional nas duas casas. No entanto, a idade mínima, considerado o ponto mais importante por economistas especializados, conta com apoio insuficiente na proposta de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, e menos ainda na que estabelece 65 para ambos os sexos. Vale ressaltar que o levantamento, produzido pela FSB Pesquisa, não ouviu todos os parlamentares. Foram 235 deputados, ou 45% dos 513 que compõem a Câmara, e 27 senadores, ou um terço dos 81. A amostra, contudo, é proporcional ao tamanho das bancadas partidárias nas duas casas.

–

Embaixadora venezuelana

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira, 11, o reconhecimento de uma nova diplomata venezuelana no Brasil. Desde dezembro de 2017, quando o presidente Nicolás Maduro determinou a expulsão do embaixador brasileiro na venezuela, o cargo de embaixador venezuelano no Brasil estava vago. Depois da ascensão do líder de oposição Juan Guiadó ao cargo de presidente interino da Venezuela, posição que foi reconhecida pelo Brasil e diversos outros países mundo afora, hoje, a professora Maria Teresa Belandria foi intitulada como a nova representante diplomática da Venezuela no Brasil a pedido do interino.

–

Guaidó negocia com FMI

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, negocia um programa de ajuda de 2 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o objetivo de estancar a hiperinflação do país, estimada em 10.000.000% para este ano. Os recursos estariam disponíveis no primeiro dia do governo transitório, que ocorrerá oficialmente se o ditador Nicolás Maduro cair. A equipe ainda negocia mais 60 bilhões de dólares com a instituição, que seriam desembolsados ao longo de cinco anos. O valor da ajuda será integrada às reservas internacionais do país, atualmente de cerca de 8,1 bilhões de dólares.

–

Os exercícios de Maduro

Nicolás Maduro iniciou neste domingo 10 uma série de exercícios militares que se estenderão até sexta-feira 15, e aproveitou a ocasião para criticar seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump. “Que Donald Trump não nos ameace. Fora Donald Trump da Venezuela, fora com suas ameaças, aqui há forças armadas e aqui há um povo para defender a honra, a dignidade e o decoro de uma pátria que tem mais de 200 anos de luta”, disse Maduro em um ato com militares no estado de Miranda, próximo a Caracas.

–

Novo shutdown?

A Casa Branca não descartou neste domingo, 10, a eventualidade de uma nova paralisação do governo – o chamado shutdown – caso nenhum acordo seja alcançado antes de 15 de fevereiro com os democratas sobre o financiamento do muro que o presidente Donald Trump quer construir na fronteira dos Estados Unidos com o México. “O shutdown do governo ainda está teoricamente sobre a mesa. Não queremos chegar a esse ponto, mas essa opção está sempre aberta para o presidente e continuará estando”, disse à emissora Fox News o novo chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney.

–

Softbank investe mais US$ 1 bilhão

O fundo de investimentos japonês SoftBank investirá quase 1 bilhão de dólares (cerca de 3,7 bilhões de reais) em uma startup de veículos de entrega por robôs, a Nuro. É a mais nova e ambiciosa aposta do Vision Fund, braço de investimentos do Softbank com 100 bilhões de dólares à disposição para investir em companhia de alta tecnologia. Fundada em na Califórnia, a Nuro é avaliada em 2,7 bilhões de dólares e aposta em carros elétricos feitos especialmente para entregas na cidade, em vez de robôs ou caminhões de longa distância.