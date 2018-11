Bolsonaro almoça com militares em única agenda oficial de domingo

Rio – O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) irá almoçar na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, na zona sul do Rio, neste domingo, 25.

Esta será sua única agenda oficial para este domingo. Inicialmente, havia a previsão de que ele fosse, no final da tarde, assistir ao jogo entre Vasco e Palmeiras, no Estádio de São Januário, na zona norte do Rio. Mas a ideia foi descartada por questões de segurança.

O almoço na Escola de Educação Física do Exército não será aberto à imprensa. No convite recebido por Bolsonaro, diz que o “Encontro do Calção Preto” de 2018 reunirá comandantes, instrutores, professores e monitores da escola. Também afirma que o objetivo do evento é “relembrar momentos inesquecíveis passados da unidade”, além de promover a integração de alunos e cultuar os valores e as tradições da escola.