Bolsonaro afirma que vai processar o ator José de Abreu

Mais uma polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Em postagem no perfil do twitter de José de Abreu, o ator publicou a seguinte frase: Alo, @jairbolsonaro, seu meteoro chegou! Sou eu seu fascista!

Em seguida, o presidente rebateu: Estamos processando alguns e este “meteoro” será o próximo!

Entenda o caso

No último dia 25, o ator se proclamou presidente do Brasil via Twitter, comparando com a atitude do líder de oposição do governo Maduro, Juan Guaidó, que se intitulou presidente interino da Venezuela.

“A partir de hoje [25] eu sou o autodeclarado Presidente do Brasil. Igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa do Brasil”, escreveu o ator.

A partir de então, Abreu posta nas redes sociais suas decisões como presidente, a exemplo de soltar o ex-presidente Lula para que assuma o “Ministério dos Justos”.

Bom dia, Brasil. Aqui é o Presidente AutoProclamado da República. Continuemos nossa luta levantando sugestões factíveis ou não para nosso país. Humor, ironia, paixão e tesão são absolutamente indispensáveis. 1/2 — Jose de Abreu Dia 8/3-18:00h-Galeão (@zehdeabreu) February 26, 2019

